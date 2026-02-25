×
Gündem Haberleri

Bursa'da planlı gasp kamerada! Aracın önünü kesip 20 milyon 322 bin TL'yi aldılar: 7 gözaltı

Güncelleme Tarihi:


Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 14:33

İstanbul'dan araçla 20 milyon 322 bin TL'yi taşıyan O.D. ve O.S.'nin yolu, Bursa'da kesilerek para kolileri gasbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Diğer yandan parayı taşıyan O.D. ve O.S.'nin de şüpheliler ile birlikte hareket ettiği, olayın planlı gerçekleştiği ortaya çıktı.

Olay, 17 Şubat’ta saat 11.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Hasanağa Caddesi’nde meydana geldi. Ö.U.'ya ait 20 milyon 322 bin TL’nin, İstanbul’dan Bursa'daki B.S. isimli işletmeciye getirilmesi için yola çıkan O.D. ve O.S.'nin kullandığı aracın önü, bir otomobille kesildi.

Araçta koliler içinde muhafaza edilen para, şüpheliler tarafından gasbedildi. Olayın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelilerin Bursa'ya gelişleri ve kentte bulundukları süreye ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi, saha araştırması yapıldı.

Bursada planlı gasp kamerada Aracın önünü kesip 20 milyon 322 bin TLyi aldılar: 7 gözaltı

NAKİT PARA VE ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar sonucunda parayı taşıyan O.D. ve O.S.'nin, gasp olayını gerçekleştirdiği belirlenen S.K., M.K., E.S., A.K., E.T., A.Ç. ve F.D. ile birlikte hareket ettiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla saklandıkları adreslerde yakalanan 7 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda; 5 milyon 173 bin 900 TL nakit para, 8 milyon 311 bin 982 TL değerinde ziynet eşyası ile suça konu olduğu belirtilen 1 tüfek ele geçirildi.

Bursada planlı gasp kamerada Aracın önünü kesip 20 milyon 322 bin TLyi aldılar: 7 gözaltı

Şüpheliler, emniyetteki ilk ifadelerinde; ele geçirilen para ve ziynet eşyalarını bahis yolu ile kazandıklarını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursada planlı gasp kamerada Aracın önünü kesip 20 milyon 322 bin TLyi aldılar: 7 gözaltı

