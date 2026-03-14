×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa’da pizza zincirinin eski çalışanı 2 şubeyi kundakladı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2026 10:01

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde pizza zincirine ait 2 şubenin eski çalışan tarafından kundaklandığı öne sürüldü. Olaya dair anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde İhsaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Beşevler Mahallesi Alim Sokak’taki aynı pizza zincirine ait 2 ayrı iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, firmanın eski çalışanı olan Abidin G., önce kiraladığı araçla aynı pizza zincirine ait olan İhsaniye Mahallesi’ndeki şubeyi, daha sonra da Beşevler Mahallesi’ndeki şubeyi kundakladı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

3'ÜNCÜ ŞUBEYE DE KUNDAKLAMA GİRİŞİMİ

Olay sırasında, yangın alarmının devreye girmesi ve çevredekilerin ihbarıyla her 2 adrese de çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangınlarda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş yerlerinde ise hasar oluştuğu bildirildi.

Haberin Devamı

Öte yandan, Abidin G.'nin Görükle Mahallesi’ndeki şubeyi de kundaklama girişiminde bulunduğu fakat fark edilince uzaklaştığı da belirtildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!