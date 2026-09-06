Bursa'da piknik parkında iki ailenin tekme tokat kavgası kamerada

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Kent Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, piknik yapmak amacıyla Cumalıkızık Kent Parkı'na gelen iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tarafların yakınları da olaya dahil oldu. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, parkta bulunan vatandaşlar yaşananları şaşırarak izledi. Çevredeki vatandaşların tarafları ayırmaya çalıştığı kavga, büyük paniğe neden oldu.

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Yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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