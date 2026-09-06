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Bursa'da piknik parkında iki ailenin tekme tokat kavgası kamerada

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#Bursa#Piknik#Kavga
Bursada piknik parkında iki ailenin tekme tokat kavgası kamerada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 09:56

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Cumalıkızık Kent Parkı'nda piknik yapan iki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, yakınların da karışmasıyla tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Parkı savaş alanına çeviren o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Kent Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, piknik yapmak amacıyla Cumalıkızık Kent Parkı'na gelen iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.

Bursada piknik parkında iki ailenin tekme tokat kavgası kamerada

Tartışmanın büyümesi üzerine tarafların yakınları da olaya dahil oldu. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, parkta bulunan vatandaşlar yaşananları şaşırarak izledi. Çevredeki vatandaşların tarafları ayırmaya çalıştığı kavga, büyük paniğe neden oldu.

Bursada piknik parkında iki ailenin tekme tokat kavgası kamerada

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Yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Bursa#Piknik#Kavga

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