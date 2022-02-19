Bursa'da 'pes' dedirten olay! Cinayeti 14 yaşındaki kızının üzerine yıktı... Gerçek böyle ortaya çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Suriyelilere nüfus ayarıSuriyelilere nüfus ayarı#Suriyeli
Malatyada görülmemiş protesto Sebebi belli olduMalatya'da görülmemiş protesto! Sebebi belli oldu#Yeni Malatyaspor
Avrupayı Zeynep vurdu İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı varAvrupa'yı 'Zeynep' vurdu! İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı var#Eunice Fırtınası
Rusya balistik füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi İşte ilk görüntüler...Rusya balistik füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi! İşte ilk görüntüler...#RUSYA
Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır Peş peşe patlama sesleri...Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır! Peş peşe patlama sesleri...#RUSYA
Bakan Karaismailoğludan 1915 Çanakkale Köprüsünde önemli açıklamalarBakan Karaismailoğlu'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli açıklamalar#Adil Karaismailoğlu
Cinayeti 14 yaşındaki kızının üzerine yıktı Gerçek böyle ortaya çıktıCinayeti 14 yaşındaki kızının üzerine yıktı! Gerçek böyle ortaya çıktı#BURSA
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Yargıtaydan önemli iş kararıMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan önemli iş kararı#İstifa
Konyada tur otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar varKonya'da tur otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var#Konya
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Duruşmada ceza alınca, eski sevgilisinin iç çamaşırlarını onun yüzüne fırlattıDuruşmada ceza alınca, eski sevgilisinin iç çamaşırlarını onun yüzüne fırlattı#Hapis
Hande Erçelin hamlesine Kerem Bürsinden jet karşılıkHande Erçel'in hamlesine Kerem Bürsin'den jet karşılık!#Hande Erçel
Adayı karıştırdı... Kim bu MakbuleAdayı karıştırdı... Kim bu Makbule? #Kripto Para Piyasaları
Yeni fenomen Arda Güler 20 dakika sonrası karar...Yeni fenomen Arda Güler! 20 dakika sonrası karar...#Fenerbahçe
Ünlü oyuncunun annesi dev yapım şirketini aramış: Oğlumun tuvalete gitmesine izin verinÜnlü oyuncunun annesi dev yapım şirketini aramış: Oğlumun tuvalete gitmesine izin verin#Tom Holland
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da 'pes' dedirten olay! Cinayeti 14 yaşındaki kızının üzerine yıktı... Gerçek böyle ortaya çıktı

#BURSA#Cinayet#Kıral Dalkıran
Bursada pes dedirten olay Cinayeti 14 yaşındaki kızının üzerine yıktı... Gerçek böyle ortaya çıktı

Bursa'da, geçen yıl mayıs ayında 'yüksek sesle müzik dinleme' kavgasında Zeki Özezen’i (30) tabancayla vurularak öldürülmesi olayında 14 yaşındaki kız çocuğu Ç.D. tutuklandı. 4 gün tutuklu kalan Ç.D.’nin, Cumhuriyet Savcılığı'na mektup yazıp, “Cezaevinde oyun parkı olduğunu ve burada oynayabileceğimi söyleyip suçu üstlenmemi istediler” deyince serbest kaldığı ve babası Kıral Dalkıran'ın (33) tutuklandığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, geçen yıl mayıs ayında, Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Zeki Özezen yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Kıral Dalkıran'ı sesi kısması için uyardı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurularak yaralanan Zeki Özezen, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde yaşamını yitirdi. Kaçan Kıral Dalkıran, polis tarafından yakalandı. Dalkıran ifadesinde, Özezen'i kızı Ç.D.'nin vurduğunu söyledi. Gözaltına alınan Ç.D. tutuklandı, babası ise serbest bırakıldı.

'CEZAEVİNDE OYUN PARKI VAR DEDİLER'

Olaydan 4 gün sonra yeniden gözaltına alınan Kıral Dalkıran, tutuklanırken, kızı Ç.D. ise serbest bırakılarak annesine teslim edildi.

Ç.D.’nin cezaevindeyken Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı'na mektup yazdığı ortaya çıktı. Ç.D. mektubunda, "Zeki Özezen'i ben değil, babam öldürdü. Yaşım küçük olduğu için az ceza alacağımı söyleyip suçu üstlenmemi istediler. Cezaevinde oyun parkı olduğunu ve burada oynayabileceğimi söylediler. Kabul ettim. Ben suçlu değilim" dedi. Mektubun ardından Ç.D.’nin serbest kaldığı, babasının ise tutuklandığı belirtildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Rusyanın askeri tatbikatı başladı Balistik, seyir füzeleri fırlatıldı...Rusya'nın askeri tatbikatı başladı! Balistik, seyir füzeleri fırlatıldı...Haberi görüntüle

MAHKEMEDE YİNE ‘KIZIM VURDU’ DEDİ

Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturmayı tamamlamasının ardından, hakkında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Kıral Dalkıran ilk kez hakim karşısına çıktı. Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren Dalkıran, "Olay anında evimin önünde müzik dinliyordum. Zeki, müziğin sesini kısmamı istedi. Ben de sesini kıstım. Sonra markete gittim. Geri döndüğümde kızım Ç.D.'nin silahla Zeki’yi vurduğunu öğrendim. Ben vurmadım. Suçsuzum" dedi. Tanıklar ise olay sonrası Kıral Dalkıran'ın elince tabanca gördüklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı eksik evrakların beklenmesi için ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Gözden Kaçmasın

Ukraynalı milletvekili Putini savundu, canlı yayında ortalık karıştı Gazeteci tokat attıUkraynalı milletvekili Putin'i savundu, canlı yayında ortalık karıştı! Gazeteci tokat attıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#BURSA#Cinayet#Kıral Dalkıran

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk