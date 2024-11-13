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Bursa'da 'pes' dedirten olay! Çaldığı otomobili yakıtı bitince akaryakıt istasyonu çalışanlarına ittirdi

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#Bursa#Polis#Hırsız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 14:05

Bursa'da çaldığı otomobili yakıtı bitince akaryakıt istasyonu çalışanlarına ittiren şüpheli yakalandı.

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Kentteki bir alışveriş merkezinin açık otoparkına otomobilini park eden sürücü, geri geldiğinde aracı yerinde bulamayınca polisi arayıp yardım istedi.

Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Alpaslan K. (23) olduğunu belirledi.

Araştırmalarda, Alpaslan K'nin çaldığı araçla seyir halindeyken bir süre sonra yakıtın bittiği, akaryakıt istasyonuna girdikten sonra yanında para olmadığı için arkadaşını çağırdığı anlaşıldı.

Bursada pes dedirten olay Çaldığı otomobili yakıtı bitince akaryakıt istasyonu çalışanlarına ittirdi

Alpaslan K'yi saklandığı adreste gözaltına alan polis, bu kişinin çaldığı otomobili arkadaşına verdiğini itiraf etmesi üzerine söz konusu aracı bularak sahibine teslim etti.

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İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Alpaslan K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Arkadaşı ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bursada pes dedirten olay Çaldığı otomobili yakıtı bitince akaryakıt istasyonu çalışanlarına ittirdi

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Alpaslan K'nin otoparktaki otomobilin yanına yürüyerek geldiği ve bir süre sonra aracı çalarak uzaklaştığı görülüyor.

Başka bir güvenlik kamerası ise otomobilin yakıtının bitmesi üzerine, Alpaslan K'nin yardım istemesinin ardından akaryakıt istasyonu çalışanlarının aracı iterek pompaya yanaştırmasını kaydetti.

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#Bursa#Polis#Hırsız

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