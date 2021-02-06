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Gündem
Abdulselam UĞUR/DHA
Haber Giriş: 06.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bursa'da pes dedirten olay

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Bursa'da pes dedirten olay
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Yasağa rağmen sokak düğünü yaptılar polis gelince ara yollara doğru kaçıştılar.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi’nde, önceki gün akşam saatlerinde, pandemi tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen sokak düğünü yapıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmayan düğünde, müzik eşliğinde halaylar çekildi, oyunlar oynandı. “Pes” dedirten düğün, polis baskınıyla sona erdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerini gören yüzlerce davetli, ara sokaklara kaçıştı. Gelin ve damada ise koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 6 bin 300 TL ceza yazıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

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