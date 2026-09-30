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Bursa'da pes dedirten kaçak avcılık yöntemi: Mutfak tüpünün içine ses düzeneği gizlemişler!

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#Kaçak Avcılık#Doğal Hayat#Bıldırcın Avı
Bursada pes dedirten kaçak avcılık yöntemi: Mutfak tüpünün içine ses düzeneği gizlemişler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 16:15

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin denetimlerinde ortaya çıkan olayda, kaçak avcıların bıldırcınları çekmek için mutfak tüpünü ses cihazına dönüştürdüğü belirlendi. Düzenek motorlu testereyle imha edildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2’nci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü saha denetimleri, kaçak avcıların başvurduğu şaşırtıcı yöntemleri bir kez daha ortaya çıkardı.

Bursada pes dedirten kaçak avcılık yöntemi: Mutfak tüpünün içine ses düzeneği gizlemişler

Yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, av hayvanlarını aldatmak amacıyla kurulan elektronik ses sistemleri tespit edilerek el konuldu.

Bursada pes dedirten kaçak avcılık yöntemi: Mutfak tüpünün içine ses düzeneği gizlemişler

Yenişehir ilçesi Karacaahmet mevkisinde bıldırcınları bölgeye çekmek için büyük bir mutfak tüpünün içerisine gizlenmiş özel bir ses yayma düzeneği bulundu. Kamuflaj amacıyla hazırlanan düzenek, motorlu testereyle kesilerek kullanılamaz hale getirildi.

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Bursada pes dedirten kaçak avcılık yöntemi: Mutfak tüpünün içine ses düzeneği gizlemişler

Saha taramalarını aralıksız sürdüren ekipler; Yenişehir, Nilüfer ve Mudanya ilçelerinde '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı biçimde kullanılan çok sayıda teyp ve elektronik cihaza da el koydu. Ele geçirilen ekipmanlar mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alınırken, kanuna aykırı hareket eden kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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#Kaçak Avcılık#Doğal Hayat#Bıldırcın Avı

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