Bursa'da pes dedirten kaçak avcılık yöntemi: Mutfak tüpünün içine ses düzeneği gizlemişler!

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2’nci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü saha denetimleri, kaçak avcıların başvurduğu şaşırtıcı yöntemleri bir kez daha ortaya çıkardı.

Yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, av hayvanlarını aldatmak amacıyla kurulan elektronik ses sistemleri tespit edilerek el konuldu.

Yenişehir ilçesi Karacaahmet mevkisinde bıldırcınları bölgeye çekmek için büyük bir mutfak tüpünün içerisine gizlenmiş özel bir ses yayma düzeneği bulundu. Kamuflaj amacıyla hazırlanan düzenek, motorlu testereyle kesilerek kullanılamaz hale getirildi.

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Saha taramalarını aralıksız sürdüren ekipler; Yenişehir, Nilüfer ve Mudanya ilçelerinde '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı biçimde kullanılan çok sayıda teyp ve elektronik cihaza da el koydu. Ele geçirilen ekipmanlar mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alınırken, kanuna aykırı hareket eden kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.