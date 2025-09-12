×
Gündem Haberleri

Bursa'da 'pes' dedirten görüntü: El ele geldiler 6 kilogram kavurmayı çaldılar

Bursa’da A.Ö. (42), markette derin dondurucudan aldığı 6 kilo kavurmayı kız arkadaşının çantasına koyup çaldı. El ele birlikte markete gelen çiftin hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Ağustos saat 18.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi, Teleferik Caddesi’nde meydana geldi. Markete kız arkadaşıyla el ele tutuşarak gelen A.Ö., derin dondurucudan kavurma aldı. A.Ö. kavurmayı, kız arkadaşının çantasına koyarak çaldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık sonrası kendilerini gören birinin olup, olmadığını kontrol eden çift, dışarı çıktı. Market çıkışında, A.Ö. telefonuyla oynarken kız arkadaşı da elindeki çantayla uzaklaştı.

MARKET GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Olayın ardından durumdan şüphelenerek ürünleri sayan market görevlisi, 6 kilogram Çorum kavurmasının eksik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Market görevlisinin şikayeti üzerine polis ekipleri, çeşitli suçlardan 49 kaydı bulunan A.Ö. ile ile kız arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.

#Bursa#Hırsızlık#Güvenlik Kamerası

