×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da, palet fabrikasındaki yangın

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Yangın#Palet Fabrikası
Bursada, palet fabrikasındaki yangın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 06:45

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haberin Devamı

Yangın, saat 03.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde bulunan palet fabrikasında çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursada, palet fabrikasındaki yangın

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda kimsenin etkilenmediği öğrenildi.
Bursada, palet fabrikasındaki yangın


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Yangın#Palet Fabrikası

BAKMADAN GEÇME!