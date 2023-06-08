×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bursa’da palet fabrikasında yangın çıktı! Fabrika kullanılamaz hale geldi

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Palet Fabrikası#Yangın
Bursa’da palet fabrikasında yangın çıktı Fabrika kullanılamaz hale geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 04:18

Bursa'da bir palet fabrikası, bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi olay yerine sevk edilirken 15 araç ve yaklaşık 50 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Yangın saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir palet imalat fabrikasında meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangında, alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Bursa’da palet fabrikasında yangın çıktı Fabrika kullanılamaz hale geldi

Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangının çevreye sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi. 15 araç ve yaklaşık 50 personelle yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Bursa’da palet fabrikasında yangın çıktı Fabrika kullanılamaz hale geldi

Haberin Devamı

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Bursa’da palet fabrikasında yangın çıktı Fabrika kullanılamaz hale geldi

Bursa’da palet fabrikasında yangın çıktı Fabrika kullanılamaz hale geldi

Bursa’da palet fabrikasında yangın çıktı Fabrika kullanılamaz hale geldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Palet Fabrikası#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat Psikolojik ve duygusal şiddet görüyor olabilirsiniz... Gaslighting’e maruz kaldığınızı nasıl anlarsınız

Dikkat! Psikolojik ve duygusal şiddet görüyor olabilirsiniz... Gaslighting’e maruz kaldığınızı nasıl anlarsınız?

#Gaslighting
Büyük şirketlerde çalışanların kâbusu: Plaza migreni... ‘İşimi bırakmayı bile düşündüm’

Büyük şirketlerde çalışanların kâbusu: Plaza migreni... ‘İşimi bırakmayı bile düşündüm’

#Sağlık
Sandıktaki kadının kimliği 53 yılın ardından belli oldu Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

'Sandıktaki kadın'ın kimliği 53 yılın ardından belli oldu! Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

#Sandıktaki Kadın