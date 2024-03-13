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Bursa'da palet fabrikasında yangın: 1 işçi yaralandı

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#Yangın#Fabrika#Bursa
Bursada palet fabrikasında yangın: 1 işçi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 07:26

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında, koluna palet düşen bir işçi hafif yaralandı.

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Yangın, saat 04.00 sıralarında Doğanköy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan palet imalat fabrikasında çıktı. Fabrikanın depo kısmından alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin depoda bulunan diğer paletlere ve çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf etti.

Bursada palet fabrikasında yangın: 1 işçi yaralandı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın, itfaiye kiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarına yardım eden bir işçi yanan bir paletin koluna düşmesi sonucu yaralandı.

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Sağlık ekiplerince olay yerinde tedavisi tamamlanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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#Yangın#Fabrika#Bursa

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