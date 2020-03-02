MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da özel halk otobüsü alev alev yandı
GeriGündem Bursa'da özel halk otobüsü alev alev yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 02.03.2020 - 09:21,Son Güncelleme:/

Bursa'da özel halk otobüsü alev alev yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da özel halk otobüsü alev alev yandı
Abone Olgoogle-news

Bursa'da özel bir halk otobüsünde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. 10 yolcu ise kısa sürede tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, olay merkez Osmangazi İlçesi İnönü Caddesi'nde sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. Heykel Küçükbalıklı hattında çalışan özel halk otobüsü bilinmeyen bir sebeple motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü yolcuları hemen tahliye ederek muhtemel bir facianın önüne geçerken olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursada özel halk otobüsü alev alev yandı

Otobüs alev topuna dönerken, yangın çevredeki bir işyerine de kısmen zarar verdi. Büyükşehir itfaiye ekipleri yangını 10 dakika içinde kontrol altına alırken, geriye demir yığınları kaldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatırken, polisler de sürücünün ifadesini aldılar. Soruşturma sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle