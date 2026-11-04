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Bursa'da otoyolda zincirleme kaza: Yardıma koşan sürücü hayatını kaybetti, 9 yaralı

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#Bursa Trafik Kazası#Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu#Mecit Can
Bursada otoyolda zincirleme kaza: Yardıma koşan sürücü hayatını kaybetti, 9 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 13:51

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Gemlik kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, bariyerlere ve kaza yapan araca çarpan bir otomobil, yardım için aracından inen Mecit Can'a (30) çarptı. İki araç ve bir yayanın karıştığı kazada Can yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

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Kaza saat 11.00 sıralarında Gebze Orhangazi İzmir otoyolu Gemlik kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa yönüne seyrederken kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı.

Bursada otoyolda zincirleme kaza: Yardıma koşan sürücü hayatını kaybetti, 9 yaralı

Bu sırada aynı istikamette seyreden başka bir otomobilde kaza yapan araca çarparak savruldu. Kontrolden çıkan otomobil kazayı görüp yardım için aracından inen başka bir aracın sürücüsüne çarptı.

Bursada otoyolda zincirleme kaza: Yardıma koşan sürücü hayatını kaybetti, 9 yaralı

İki araç ve bir yayanın karıştığı kazada Mecit Can (30) yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle Gebze Orhangazi İzmir otoyolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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Bursada otoyolda zincirleme kaza: Yardıma koşan sürücü hayatını kaybetti, 9 yaralı

Yaralanan 9 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursada otoyolda zincirleme kaza: Yardıma koşan sürücü hayatını kaybetti, 9 yaralı

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#Bursa Trafik Kazası#Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu#Mecit Can

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