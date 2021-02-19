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Derya EVREN-Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 19.02.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

Bursa'da otoyolda feci kaza! Ters yönde hız yapıp otobüsle çarpıştılar: 2 ölü, 10 yaralı

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Bursa'da otoyolda feci kaza! Ters yönde hız yapıp otobüsle çarpıştılar: 2 ölü, 10 yaralı
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Bursa'da otoyolda yer yönde hız yapan bir otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Hasan Barca ve Raifcan Kaplan öldü, otobüsteki 10 yolcu ise yaralandı. Kaza, otoyol kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Gebze-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Osmangazi ilçesi Karabalçık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hasan Barca, 07 BAV 32 plakalı otomobiliyle otoyolda, ters yöne girerek hız yaptı. Otomobil, karşı yönden gelen ve Tekirdağ’dan İzmir’e giden S.C. (38) yönetimindeki yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde, Barca ve beraberindeki Raifcan Kaplan sıkışarak, hayatlarını kaybetti.

Otobüsteki 10 yolcu da yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı yolcular, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Bursada otoyolda feci kaza Ters yönde hız yapıp otobüsle çarpıştılar: 2 ölü, 10 yaralı



Hasan Barca ve Raifcan Kaplan’ın cansız bedenleri ise, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı otoyol kamerasınca kaydedildi. Görüntüde otomobilin ters şeritte ilermesi ve  kendi şeridinde gelen otobüs ile kafa kafaya çarpışması yer alıyor.

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