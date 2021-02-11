Bursa'da otomobillerden 40 bin liralık akü çalan şüpheliler yakalandı
Bursa'da otomobillerden akü ve inşaatlardan malzeme çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde devriye gezen bekçiler, el arabasıyla gezen 2 şahsa kimlik sordu.
Kimliklerinin üzerlerinde olmadığını söyleyen şahısların hareketlerinden şüphelenen ekipler, el arabalarında arama yaptı.
Yapılan aramada değeri 40 bin liralık 3 farklı araçtan alınmış akü, elektrikli matkap ve çok sayıda inşaat malzemesi bulundu.
Doğukan K. ve Emre Y. isimli şüpheliler, yakalanarak gözaltına alınırken, Doğukan K.'nin aranması olduğu öğrenildi.
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