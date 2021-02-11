Bursa'da otomobillerden 40 bin liralık akü çalan şüpheliler yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde devriye gezen bekçiler, el arabasıyla gezen 2 şahsa kimlik sordu.

Kimliklerinin üzerlerinde olmadığını söyleyen şahısların hareketlerinden şüphelenen ekipler, el arabalarında arama yaptı.

Yapılan aramada değeri 40 bin liralık 3 farklı araçtan alınmış akü, elektrikli matkap ve çok sayıda inşaat malzemesi bulundu.

Doğukan K. ve Emre Y. isimli şüpheliler, yakalanarak gözaltına alınırken, Doğukan K.'nin aranması olduğu öğrenildi.