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GeriGündem Bursa'da otomobillerden 40 bin liralık akü çalan şüpheliler yakalandı
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Gündem
BURSA (AA)
Haber Giriş: 11.02.2021 - 09:26 | Son Güncelleme:

Bursa'da otomobillerden 40 bin liralık akü çalan şüpheliler yakalandı

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Bursa'da otomobillerden 40 bin liralık akü çalan şüpheliler yakalandı
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Bursa'da otomobillerden akü ve inşaatlardan malzeme çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde devriye gezen bekçiler, el arabasıyla gezen 2 şahsa kimlik sordu.
Kimliklerinin üzerlerinde olmadığını söyleyen şahısların hareketlerinden şüphelenen ekipler, el arabalarında arama yaptı.
Yapılan aramada değeri 40 bin liralık 3 farklı araçtan alınmış akü, elektrikli matkap ve çok sayıda inşaat malzemesi bulundu.
Doğukan K. ve Emre Y. isimli şüpheliler, yakalanarak gözaltına alınırken, Doğukan K.'nin aranması olduğu öğrenildi.

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