MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
GeriGündem Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 11:41 | Son Güncelleme:

Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Abone Olgoogle-news

BURSA’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunun Bursa yönü, trafiğe kapandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl yönüne giden Osman Aydınlı (53) yönetimindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, karşı şeride geçerek henüz sürücüsü öğrenilemeyen 26 ACN 301 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan biri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen kişinin cansız bedeni de morga gönderildi.

Kaza nedeniyle karayolunun Bursa yönü, trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle