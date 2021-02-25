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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa) (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 09:15 | Son Güncelleme:

Bursa'da otomobille çarpışan motosikletli kurye metrelerce sürüklendi

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Bursa'da otomobille çarpışan motosikletli kurye metrelerce sürüklendi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Yenice Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara Caddesi'nden çıkış yapan Ethem Ilgın (30) yönetimindeki 16 AJM 735 plakalı otomobil, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Osman Sevinç (27) yönetimindeki 16 ANA 615 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle düşen ve 5 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından yaralanan Osman Sevinç'in yardımına koşan otomobil sürücüsü Ethem Ilgın durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sevinç, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı

 

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