Bursa’da otomobilin çarptığı ağır yaralının duran kalbi sedye üzerinde çalıştırıldı

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Mustafa D. yönetimindeki 16 TAM 49 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Aktiz'e çarptı.

Kazada, havaya savrulup ön kaputun üzerine düşen Aktiz, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Abdullah Aktiz'in duran kalbi, sedye üzerinde yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Olay yerine yakın özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Aktiz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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