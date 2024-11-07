Bursa'da otomobili ile yaşlı adama çarpıp, kaçan mahalle muhtarı gözaltında

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gedelek Mahallesi'nde meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan kadını görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Emir Korde olduğu belirlenen yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Korde, buradan sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından Emir Korde'nin bir otomobilin çarpması ile yaralandığını belirledi. 16 VV 251 plakalı otomobili kullandığı ve aracıyla yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücünün de Gedelek Mahallesi Muhtarı Orhan Ç. olduğu tespit edildi. Orhan Ç., yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)