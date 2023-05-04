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Bursa'da otomobil, TIR'a çarptı: 2 yaralı

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#Bursa#Kaza#TIR
Bursada otomobil, TIRa çarptı: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 19:42

Bursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Bursa- İzmir Karayolu Görükle mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Göçmen Konutları'na gitmekte olan Ali Alagöz (72) yönetimindeki 16 KKT 37 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Nusrettin E.'nin (66) kullandığı 34 BL 836 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Ali Alagöz ile komşusu Bahri Yaman (62) otomobilde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursada otomobil, TIRa çarptı: 2 yaralı

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ali Alagöz ile Bahri Yaman, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. TIR sürücüsü Nusrettin E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan yol, araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı.

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#Bursa#Kaza#TIR

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