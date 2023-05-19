Bursa'da otomobil, metro istasyonunun alt geçidine çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, saat 02.30 sıralarında Nilüfer ilçesi, Beşevler Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Necip Sinan(36) idaresindeki 16 TR 935 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre savrularak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki özel bir hastanenin otoparkına savrulan otomobil, önce bariyerlere çarptı ardından da Fatih Sultan Mehmet(FSM) metro istasyonunun yaya alt geçidi girişindeki duvara çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler araçta sıkışan sürücü Mehmet Necip Sinan ile yanında bulunan 3 kişiyi kurtarmak için yardıma koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışanları kurtarmak için çalışma başlatırken, polis olası bir başka kaza ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı.

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3 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücü Mehmet Necip Sinan ile Furkan Şenbağ (29) ve Hüseyin Acar’ın (38) sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak kurtarılan Onur Kapıkıran (40) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Mehmet Necip Sinan, Furkan Şenbağ ve Hüseyin Acar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tedavi altına alınan Onur Kapıkıran’ın ise sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın metro seferlerinin yapılmadığı saatte meydana gelmesi ise olası bir faciayı engelledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve aracın çekici yardımıyla kaldırılarak yol temizleme çalışması yapılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.