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Bursa'da otomobil mandalina yüklü kamyona çarptı

#Bursa#Trafik#Kaza

BURSA'nın Kestel ilçesinde, otomobilin sürücüsünün yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen mandalina yüklü kamyona çarptığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında Bursa'nın Kestel ilçesi Bursa-Ankara kara yolu üzeri Ümitalan Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa’dan İnegöl'e seyir halinde olan Muhammed Hıdır Dokumacı (41) yönetimindeki 16 APD 858 plakalı otomobil, kavşaktan sürücüsünün yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen 16 AFK 248 plakalı mandalina yüklü kamyona yandan çarptı. Kazanın şiddetiyle Muhammed Hıdır Dokumacı ile birlikte otomobilde bulunan Emine Gaye Doğan (16), Elif Doğan (60), Muhammed Samet Doğan (17), Taha Dokumacı (14), Dilek Dokumacı (38) ve Nesrin Ceylan (30) araç içinde sıkışırken, kamyon sürücüsü yaya olarak kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Elif Doğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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#Bursa#Trafik#Kaza

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