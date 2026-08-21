Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, saat 03.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alaaddinbey Caddesi'ne dönmeye çalışan Yalçın Öz yönetimindeki 34 NVG 362 plakalı otomobil ile Ahıska Caddesi'nde seyir halinde olan Gülçin Y.K. yönetimindeki 16 GY 114 plakalı cip çarpıştı.