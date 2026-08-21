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Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

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#Bursa#Trafik Kazası#Cip
Bursada otomobil ile cip çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 07:27

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 03.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alaaddinbey Caddesi'ne dönmeye çalışan Yalçın Öz yönetimindeki 34 NVG 362 plakalı otomobil ile Ahıska Caddesi'nde seyir halinde olan Gülçin Y.K. yönetimindeki 16 GY 114 plakalı cip çarpıştı.

Bursada otomobil ile cip çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürüklenirken, cip park halindeki iki araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Yalçın Öz ile aynı araçta bulunan Olgun Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bursada otomobil ile cip çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Cip sürücüsü Gülçin Y.K. ağır yaralanırken, cipte yolcu olarak bulunan Yağmur Y. de yaralandı. Hayatını kaybeden Yalçın Öz ve Olgun Yıldız'ın cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#Trafik Kazası#Cip

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