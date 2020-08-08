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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 08.08.2020 - 15:31,Son Güncelleme:

Bursa'da otomobil ile bisikletin çarpışma anı kamerada

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Bursa'da otomobil ile bisikletin çarpışma anı kamerada
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kırmızı ışıkta geçen otomobil, elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisikletin sürücüsü ile oğlunun yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde, bugün saat 13.45'te meydana geldi. Yeşil Bursa Caddesi'nden gelen Ceyhun Gıranç (35) yönetimindeki 16 L 7538 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçtiği sırada, Altay Caddesi üzerinden gelen Ahmet Gannam (50) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü ve arkasında oturan oğlu Mahmut Gannam (12) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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