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Bursa'da otomobil bakım servisinde korkutan yangın

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#Yangın#Bursa#Otomobil
Bursada otomobil bakım servisinde korkutan yangın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 07:31

Bursa'da lüks bir araç firmasına ait otomobil bakım servisinde çıkan yangın otomobillerin bulunduğu bölüme sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, bakım servisinde büyük çapta hasar meydana geldi.

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Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Ürünlü Mahallesi’nde meydana geldi. İzmir Yolu Caddesi’nde bulunan dünyaca ünlü lüks bir araç firmasına ait otomobil bakım servisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobil yedek parçalarının bulunduğu depo kısmında başlayan yangın, kısa sürede büyürken alevleri fark eden görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursada otomobil bakım servisinde korkutan yangın

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Depoda bulunan kimyasalların yanması nedeniyle zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri, yangını otomobillerin bulunduğu satış galerisi ve araç bakım bölümlerine sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Bursada otomobil bakım servisinde korkutan yangın

 

Can kaybının yaşanmadığı yangının ardından büyük çapta hasar meydana geldi. Bakım servisinde hasar tespit çalışması başlatılırken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Yangın#Bursa#Otomobil

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