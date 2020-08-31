Bursa'da, otomobil bagajında tehlikeli yolculu
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin bagajına oturarak, yolculuk eden 3 çocuk, hem canlarını hiçe saydı hem trafiği tehlikeye düşürdü.
İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi 1. Zambak Caddesi'ndeki tehlikeli yolculuk, motosiklet sürücüsünün amatör kamerasına yansıdı. Kapağı açık haldeki otomobilin bagajına oturan 3 çocuğun seyahat ettiği görüldü. Çocukların rahat tavırları ve otomobil seyir halindeyken yaptığı hareketler dikkat çekti. Sürücü ile çocukların trafiği tehlikeye düşürmesi tepki topladı.
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