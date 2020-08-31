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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 31.08.2020 - 09:44 | Son Güncelleme:

Bursa'da, otomobil bagajında tehlikeli yolculu

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Bursa'da, otomobil bagajında tehlikeli yolculu
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin bagajına oturarak, yolculuk eden 3 çocuk, hem canlarını hiçe saydı hem trafiği tehlikeye düşürdü.

İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi 1. Zambak Caddesi'ndeki tehlikeli yolculuk, motosiklet sürücüsünün amatör kamerasına yansıdı. Kapağı açık haldeki otomobilin bagajına oturan 3 çocuğun seyahat ettiği görüldü. Çocukların rahat tavırları ve otomobil seyir halindeyken yaptığı hareketler dikkat çekti. Sürücü ile çocukların trafiği tehlikeye düşürmesi tepki topladı.

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