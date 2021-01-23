MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da otobüsün çarptığı bisikletli öldü
GeriGündem Bursa'da otobüsün çarptığı bisikletli öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 03:04 | Son Güncelleme:

Bursa'da otobüsün çarptığı bisikletli öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da otobüsün çarptığı bisikletli öldü
Abone Olgoogle-news

Bursa'nın Gürsu ilçesinde otobüsün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Şehit Cengiz Topel Caddesi'nde bisikletiyle ilerleyen Suriye uyruklu Abdullah H, arkadan gelen otobüsün çarpmasıyla yolda bir süre sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Abdullah H'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri önlem amacıyla caddeyi trafiğe kapatırken, ölen kişinin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle