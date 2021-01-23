Bursa'da otobüsün çarptığı bisikletli öldü

Şehit Cengiz Topel Caddesi'nde bisikletiyle ilerleyen Suriye uyruklu Abdullah H, arkadan gelen otobüsün çarpmasıyla yolda bir süre sürüklendi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Abdullah H'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Polis ekipleri önlem amacıyla caddeyi trafiğe kapatırken, ölen kişinin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.



İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü, polis ekiplerince gözaltına alındı.