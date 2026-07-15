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Bursa'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı: Ekipler müdahale ediyor

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#Bursa#Orman Yangını#Yangınla Mücadele
Bursada otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı: Ekipler müdahale ediyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 12:21

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Edinilen bilgiye göre, Büyükorhan ilçesine bağlı Osmanlar Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

Bursada otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı: Ekipler müdahale ediyor

Helikopterlerle havadan su atışı yapılırken, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçileri de karadan alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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#Bursa#Orman Yangını#Yangınla Mücadele

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