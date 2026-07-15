Bursa'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı: Ekipler müdahale ediyor

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Edinilen bilgiye göre, Büyükorhan ilçesine bağlı Osmanlar Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

Helikopterlerle havadan su atışı yapılırken, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçileri de karadan alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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