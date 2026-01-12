×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa’da otel yangını: 7 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Otel#Yangın
Bursa’da otel yangını: 7 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2026 02:10

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 7 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde 48 yatak kapasiteli ve iki bölümden oluşan otelde bulunan 35 vatandaş, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için merdivenli araçlar ve özel ekipmanlar kullanıldı. İlk değerlendirmelere göre yangının, otelin eksi birinci katında bulunan SPA merkezinden çıktığı tahmin ediliyor. Yoğun dumanın binanın üst katlarına yayılması üzerine itfaiye ekipleri, hem yangını söndürme hem de içeride bulunan vatandaşları kurtarma çalışmalarını eş zamanlı yürüttü.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre yangına 19 araç ve 50 itfaiye personeliyle müdahale edildi. Açıklamada, yangının otelin eksi birinci (-1) katında bulunan SPA bölümünde başladığının tespit edildiği belirtildi. Yangın sırasında yapı içerisinde bulunduğu bildirilen 35 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bina içerisinden başarıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 7 vatandaşın ise sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Haberin Devamı

Yapılan denetimlerde otelin mevzuata uygun olduğu ve gerekli kontrollerden geçtiği öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme devam ediyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Otel#Yangın

BAKMADAN GEÇME!