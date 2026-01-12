Bursa’da otel yangını: 7 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde 48 yatak kapasiteli ve iki bölümden oluşan otelde bulunan 35 vatandaş, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için merdivenli araçlar ve özel ekipmanlar kullanıldı. İlk değerlendirmelere göre yangının, otelin eksi birinci katında bulunan SPA merkezinden çıktığı tahmin ediliyor. Yoğun dumanın binanın üst katlarına yayılması üzerine itfaiye ekipleri, hem yangını söndürme hem de içeride bulunan vatandaşları kurtarma çalışmalarını eş zamanlı yürüttü.



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA



Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre yangına 19 araç ve 50 itfaiye personeliyle müdahale edildi. Açıklamada, yangının otelin eksi birinci (-1) katında bulunan SPA bölümünde başladığının tespit edildiği belirtildi. Yangın sırasında yapı içerisinde bulunduğu bildirilen 35 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bina içerisinden başarıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 7 vatandaşın ise sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Yapılan denetimlerde otelin mevzuata uygun olduğu ve gerekli kontrollerden geçtiği öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.