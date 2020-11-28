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Huzeyfe ÖZDEMİR- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 28.11.2020 - 15:31 | Son Güncelleme:

Bursa'da ortalık karıştı! Silahlı kavga...

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Bursa'da ortalık karıştı! Silahlı kavga...
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Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 3 kişi tabancayla vurularak, 1 kişi ise darp sonucu yaralandı. Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 9. Başaran Sokak’ta meydana geldi. Araçlarıyla seyir halinde olan iki grup, yolda karşılaşınca durdu. Araçlardan inen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Gökhan E. ve Ahmet E. isimli şüpheliler, araçlarından aldıkları tabancayla karşı gruba ateş açtı.

Aynı aileden Hasan Ç., Ferdi Ç. ve Veli Ç. tabancayla vurularak, yaralandı. Kavgada Elmas Ç. ise darp edildi. Öte yandan, taraftarlara ait olduğu tespit edilen 16 JH 536 ve 01 ANN 02 plakalı iki araca da çok sayıda kurşun isabet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.  Polis, Gökhan E. ve Ahmet E.’yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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