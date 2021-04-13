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Gündem
Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Bursa'da, ormanlıktaki 12 kilo uyuşturucuyu 'Galya' buldu

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Bursa'da, ormanlıktaki 12 kilo uyuşturucuyu 'Galya' buldu

BURSA'da, polisin düzenlediği operasyonda, ormanlık alandaki 12 kilo 300 gram bonzai, narkotik köpeği 'Galya' ile bulunurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bursada, ormanlıktaki 12 kilo uyuşturucuyu Galya buldu
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.K., R.Ç. ve E.Y.'yi takibe aldı. Takibin ardından 3 şüphelinin de içinde bulunduğu otomobil, kontrol noktasında durduruldu. Şüpheliler, gözaltına alınırken, ev ve araçta yapılan aramalarda, uyuşturucu madde bulunamadı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bir şüphelinin Nilüfer ilçesindeki evinin yakınlarında arama başlattı. Narkotik köpeği 'Galya' ile ormanlık alandaki aramada, üzeri çalılarla kapatılmış 12 kilo 300 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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