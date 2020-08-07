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Gündem
Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2020 - 10:56,Son Güncelleme:

Bursa'da ormanlık alanda yangın

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Bursa'da ormanlık alanda yangın
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BURSA'da, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. 2 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Dürdane Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Otların tutuşmasıyla başlayıp, ormana sıçrayan yangını fark eden mahalleli, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

2 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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