Bursa’da ormanlık alanda vahşet! Sevgilisi, 18 yaşındaki Gökçe’nin boğazını kesip öldürdü

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Güngörmez Mahallesi’ndeki ormanda meydana geldi. İddiaya göre; ormana otomobille gelen ve sevgili olduğu öne sürülen Gökçe Alkan ile Mustafa B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Mustafa B., yanındaki bıçakla Gökçe Alkan’ın boğazını kesti.

Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin, vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi. Öte yandan, şüphelinin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi.

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Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Gökçe Alkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Alkan’ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı Mustafa B.’nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.