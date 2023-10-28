Bursa'da ormanı yaktı, evde uyurken yakalandı... Duruşmadaki sözleri şaşkına çevirdi

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Osmangazi ilçesinde, temmuz ayında Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin 3 saatte kontrol altına aldığı yangında, 3 dönüm alan zarar gördü. Olaydan hemen sonra kamera görüntülerini izleyip tanıkları dinleyen jandarma ekipleri, şüpheli olarak aynı mahallede oturan Ali Öner'i evinde gözaltına aldı. İfadesinde, "Canım istediği için ormanı yaktım" dediği öğrenilen Öner, tutuklanarak cezaevine gönderildi.