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Bursa'da orman yangını kontrol altında

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Bursa#İtfaiye
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 08:32

Bursa’da dün saat 16.00 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, 17 saatin sonunda kontrol altına alındı.

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Bursa'da saat dünMudanya’nın Göynüklü ile Altıntaş mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekiplerin, havadan da gece görüşlü helikopterlerin müdahalesi gece boyunca sürdü. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlarda bölgede canla başla alevleri söndürmek için etti.

Bursada orman yangını kontrol altında

132 aracın ve 420 personelin gece boyunca müdahalede bulunduğu alandaki yangın, 17 saatin sonunda kontrol altına alındı.

Bursada orman yangını kontrol altında

Bursada orman yangını kontrol altında

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Bursada orman yangını kontrol altında

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#Orman Yangını#Bursa#İtfaiye

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