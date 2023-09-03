Bursa'da orman yangını kontrol altında

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Bursa'da saat dünMudanya’nın Göynüklü ile Altıntaş mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekiplerin, havadan da gece görüşlü helikopterlerin müdahalesi gece boyunca sürdü. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlarda bölgede canla başla alevleri söndürmek için etti.

132 aracın ve 420 personelin gece boyunca müdahalede bulunduğu alandaki yangın, 17 saatin sonunda kontrol altına alındı.

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