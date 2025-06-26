Bursa ve Çanakkale'de yangın alarmı

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Kocaeli’nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi mevkisinde makilik alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla yangına havada 4 uçak, 2 helikopter, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi’ndeki ormanda çıktı.
Yangına müdahale için Bursa'dan takviye ekip istenirken, Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.Alevlere 2 helikopter, 14 arazöz, 3 su tankeri ve 92 personel ile müdahale ediliyor.
PATLAMALAR KAMERADA
Bursa’nın Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi’ndeki ormanda çıkan yangında, enerji hattı nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi.O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, bölgedeki enerji akışının kesildiği öğrenildi.