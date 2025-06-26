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Bursa ve Çanakkale'de yangın alarmı

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Bursa#Yenişehir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 13:17

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangında, enerji hattı nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi, bölgedeki enerji akışının kesildiği öğrenildi. Ayrıca Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde de yangın çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kocaeli'de makilik yangını

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi mevkisinde makilik alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla yangına havada 4 uçak, 2 helikopter, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bursa'da orman yangını

Yangın, saat 12.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi’ndeki ormanda çıktı.

Yangına müdahale için Bursa'dan takviye ekip istenirken, Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.Alevlere 2 helikopter, 14 arazöz, 3 su tankeri ve 92 personel ile müdahale ediliyor.
PATLAMALAR KAMERADA

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi’ndeki ormanda çıkan yangında, enerji hattı nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi.O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, bölgedeki enerji akışının kesildiği öğrenildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineKocaeli'de makilik yangını
timelineÇanakkale'de tarım arazisinde yangın
timelineBursa'da orman yangını
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#Orman Yangını#Bursa#Yenişehir

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