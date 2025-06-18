Bursa ve Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Bursa'da orman yangını çıktı. Yangın, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi Taş Ocakları mevkisindeki ormanda çıktı. Çam ağaçlarının olduğu bölgede çıkan yangına müdahale için bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü' ne ait ekipler sevk edildi. Bir yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor.

BALIKESİR'DE DE ORMAN YANGINI

Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsal Şeremetler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye 2 uçak, 3 helikopter ve 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 50 personel sevk edildi. Ekiplerin alevlere karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

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