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Bursa ve Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Bursa#Balıkesir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 14:14

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ve Balıkesir'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. İki ildeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Bursa'da orman yangını çıktı. Yangın, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi Taş Ocakları mevkisindeki ormanda çıktı. Çam ağaçlarının olduğu bölgede çıkan yangına müdahale için bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü' ne ait ekipler sevk edildi. Bir yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor.

Bursa ve Balıkesirde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

BALIKESİR'DE DE ORMAN YANGINI

Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsal Şeremetler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye 2 uçak, 3 helikopter ve 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 50 personel sevk edildi. Ekiplerin alevlere karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

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Bursa ve Balıkesirde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Orman Yangını#Bursa#Balıkesir

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