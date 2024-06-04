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Bursa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#BURSA#Orhaneli#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 14:25

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve 3 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.

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Yangın saat 13.30 sıralarında Orhaneli ilçesine bağlı Topuk Mahallesi ile Göktepe Mahallesi arasındaki çam ormanlarında çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına karadan 38 araçla, havadan da Orman Genel Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 3 helikopter ile müdahale edilirken, Balıkesir Edremit’te konuşlu bulunan 2 AT 805 tipi yangın söndürme uçağının da bölgeye sevk edildiği öğrenildi. 

 

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#BURSA#Orhaneli#Orman Yangını

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