Bursa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Haber: Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 16:50
Bursa’da saat 15.30 sıralarında orman dışı alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
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Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi’ndeki orman dışı alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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