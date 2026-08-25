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Bursa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

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#Bursa#Orman#Yangın
Bursada orman yangını Havadan ve karadan müdahale
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 16:50

Bursa’da saat 15.30 sıralarında orman dışı alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi’ndeki orman dışı alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Bursada orman yangını Havadan ve karadan müdahale

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursada orman yangını Havadan ve karadan müdahale

Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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#Bursa#Orman#Yangın

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