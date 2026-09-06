Bursa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Muhammet SEZGİN/KESTEL (Bursa), (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 11:04
Bursa’nın Kestel ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
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Kayacık Mahallesi’ndeki ormanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.