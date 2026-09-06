×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Orman Yangını#Yangın
Bursada orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 11:04

Bursa’nın Kestel ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kayacık Mahallesi’ndeki ormanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. 

Bursada orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bursada orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Orman Yangını#Yangın

BAKMADAN GEÇME!