Bursa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

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Kayacık Mahallesi’ndeki ormanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.