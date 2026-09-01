×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Bursa#İznik
Bursada orman yangını Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 16:43

Bursa’nın İznik ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Bursa’nın İznik ilçesinde Yörükler Mahallesi’ndeki tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçrarken, ihbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Orman Yangını#Bursa#İznik

BAKMADAN GEÇME!