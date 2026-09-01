Bursa'da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Bursa’nın İznik ilçesinde Yörükler Mahallesi’ndeki tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçrarken, ihbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.