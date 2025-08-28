×
Gündem Haberleri

Bursa’da orman yangını

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Orman#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 14:25

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Yenişehir’in Fethiye Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Bursa’da orman yangını
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Bursa’da orman yangını

MAHALLELİ ANONSLA UYARILDI

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Eski Marmaracık ve Yeni Marmaracık mahalleleri arasındaki ormanda çıkıp, Fethiye Mahallesi’nde etkili olan alevler, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi’ne ulaştı. 327 nüfuslu mahallenin camisinden yapılan anonsla, yangının mahalle sınırına dayandığı belirtilerek, vatandaşla uyarıldı.

#Bursa#Orman#Yangın

