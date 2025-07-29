Bursa’da orman yakan hain kamerada

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Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz Cumartesi günü başlayan, kısmen kontrol atına alındıktan sonra önceki gün Harmancık kısmında yeniden alevlenen orman yangınına müdahaleler canla başla sürerken, önceki gece vatandaşlar ormanda ‘pikap’ tipi bir araçla dolaşan şüpheli bir şahıs gördü. Aracın arkasında içi benzinle dolu bir su bidonu da vardı. Vatandaşlar durumu hemen polise ihbar etti. Harekete geçen ekipler önce şahsın “03” plakalı aracını park ettiği Topbaşı Mahallesi’nde buldu. Ardından da aracın yakınındaki bir binadan çıkan Ufuk Aytekin hemen gözaltına alındı. Benzin dolu bidonu fark eden vatandaşlar bu sırada Aytekin’i linç etmeye çalıştı. Polis öfkeli kalabalığı güçlükle yatıştırdı.

İlk olarak Harmancık Emniyet Amirliği’ne götürülen Aytekin, öfkeli vatandaşların karakolun önünde birikmesiyle oradan alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’nün Bursa’daki merkezine sevk edildi.

FETÖ İHRACI

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Aytekin’in işlemleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yapıldı. Kolunda ve bacağında yanık izleri vardı. Aytekin bu izleri önce “Evde yandı” diyerek açıklamaya çalıştı. Telefonu da ormanda yanmış bir halde bulunmuştu. Polis, kısa bir araştırmanın ardından Aytekin’in FETÖ soruşturmaları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ihraç edilmiş eski bir astsubay olduğunu belirledi. Başka suçlardan da kayıtları vardı. İlk başta yangınlarla bir ilgisi olmadığını söyleyen Aytekin, daha sonra videoya da kaydedilen sözlü ifadesinde suçunu itiraf ederek yangını nasıl ve neden çıkarmaya çalıştığını anlattı.

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BENZİN ALIŞI KAMERADA

Savcılık zanlı Aytekin’in irtibatlarını tespit için telefon HTS kayıtlarını, nerelere gittiğini belirlemek için de PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarını inceledi. Ellerinde ‘swap’ analizleri yapılırken kıyafetleri de benzer izlerin araştırılması için incelemeye alındı. Ayrıca benzin doldurduğu plastik şu şişelerinde de parmak izi tespitleri yapıldı. Zanlının bir istasyondan benzin aldığı anların kamera kayıtlarına da ulaşıldı. Kayıtlarda 5 litrelik iki su şişesiyle istasyonu giden Aytekin bu şişelerdeki suları oradaki saksı içindeki iki ağacın dibine boşaltıyor. Ardından da “Odun testeresi” için diyerek, iki bidonu benzinle dolduruyor ve ‘03 HK 184’ plakalı aracıyla oradan ayrılıyor. Şüphelinin yangının çıktığı bölgelerde hangi alanlarda bulunduğunun belirlenmesi için araştırma yapıldığı belirtildi.

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O İSTASYONDA ÇALIŞMIŞ

Bu arada Ufuk Aytekin’in bekâr olduğu, bir erkek kardeşinin olduğu öğrenildi. Haziran ayına kadar kundaklama için benzini aldığı istasyonda çalışmış. Haziran ayından beri de işsiz. Aytekin’e Bursa’nın diğer bölgelerindeki yangınlarla ilgisi olup olmadığı da soruldu. Çelişkili cevaplar verince soruşturma bu konuya da odaklandı. Şüpheli Ufuk Aytekin emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİLİK: FETÖ’DEN İŞLEM YAPILMIŞ

Bursa Valiliği’nin de sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da “İlimizde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

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İŞTE İFADESİ: ŞEYTANA UYDUM

Ufuk Aytekin’in ilk ifadesi özetle şöyle: “2021’de astsubaylıktan ihraç edilince çeşitli işlerde çalıştım. Ailemle aram bozuldu, evden atıldım. O yüzden ömür boyu cezaevine girmek istiyordum. Bir an şeytana uyarak 27 Temmuz saat 21.30 sıralarında ilçe merkezindeki petrol istasyonundan benzin aldım, kendi arabamla Kısmanlar parkına giderek ağaçları tutuşturdum, o sırada cep telefonum düşüp yandı. Elim ve ayaklarımda da yanıklar oldu. Sonra araçla oradan kaçtım.”

JET UÇAK MEKANİK MAKİNİSTİ

Ufuk Aytekin, Balıkesir’deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda ‘Jet Uçak Mekanik Makinisti’ olarak çalışırken 2019’da ‘ardışık ankesör araması’ soruşturmasına takılıp gözaltına alınmış. Aytekin’in Facebook hesabındaki son paylaşımlarından birinde “Affetme özelliğimi kaybettim” şeklinde bir cümle paylaştığı görüldü.