×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da okuldan çıkan çocuğa köpekler saldırdı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Köpek#Belediye
Bursada okuldan çıkan çocuğa köpekler saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 16:40

Bursa'da başıboş köpekler, 10 yaşlarındaki çocuğa saldırdı. Kaçarken düşen çocuk panik içinde bağırınca köpekler uzaklaşırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Orhangazi ilçesine bağlı Arapzade Mahallesi'nde başıboş dolaşan 4 sokak köpeği, okuldan çıktıktan sonra kaldırımda yürüyen 10 yaşlarındaki erkek çocuğa saldırdı. Çocuk korku ve panik ile dengesini kaybedip kaldırım ile park halindeki hafif ticari aracın arasına düştü. Köpekler, düşen çocuğun bağırması sonucu uzaklaştı. Bir süre sonra düştüğü yerden kalkan çocuk, kaldırımda yürüyerek yoluna devam etti.

Mahalleliler, benzer olayların birçok kez yaşandığını belirterek, belediyenin önlem almasını istedi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Köpek#Belediye

BAKMADAN GEÇME!