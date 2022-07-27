Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da okul müdürü Ali Rıza Demireli kalbine yenildi

#Bursa#Okul#Müdür
Bursada okul müdürü Ali Rıza Demireli kalbine yenildi

Bursa Mustafakemalpaşa Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Rıza Demireli (57), geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Yaz tatili için ailesi ile birlikte Antalya’da olduğu öğrenilen Demireli, dün ani bir kalp krizi geçirerek Kemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan evli ve 1 çocuk babası Ali Rıza Demireli’ninyaşamını kaybetmesi, eğitim camiasını hüzne boğdu.

Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nü bir yıl önce devralan Demireli’nin cenazesi, bugün Fatih Cami’nden kaldırıldı.
Kaymakam Ahmet Altıntaş, Bursa Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Mustafakemalpaşa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Emniyet Müdürü Rıza Dinç ve eğitim camiasının katıldığı namazın ardından Demireli’nin cenazesi Adile Mezarlığı’nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İmam Hatip Lisesi’nin ilk mezunlarından olan Ali Rıza Demireli, 20 Şubat 1965 tarihinde Mustafakemalpaşa'da dünyaya geldi. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nden 1989'da mezun oldu. Öğretmenlik mesleğine 1990 yılında Aksaray’ın Boyalı İlköğretim Okulu’nda başladı. 4 yıl sonra Mustafakemalpaşa Endüstri Meslek Lisesine öğretmen olarak atandı. O tarihten beri çeşitli okullarında öğretmen ve yönetici olarak görev yapan Demireli, 2015 yılında son görev yeri olan Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde atanarak, müdür yardımcılığı ve 2021 yılında ise aynı okulda müdürlük görevinde bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Okul#Müdür

BAKMADAN GEÇME!

Ruj Kralını yakan bir tabak dondurma oldu Çinin internetten kaybolan influencerları...

'Ruj Kralı'nı yakan bir tabak dondurma oldu! Çin'in internetten kaybolan 'influencer'ları...

#Çin
Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti Uçan balonlar neden tehlikeli

Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti! Uçan balonlar neden tehlikeli?

#Çocuk Sağlığı
Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer

BAKMADAN GEÇME!

Ruj Kralını yakan bir tabak dondurma oldu Çinin internetten kaybolan influencerları...

'Ruj Kralı'nı yakan bir tabak dondurma oldu! Çin'in internetten kaybolan 'influencer'ları...

#Çin
Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti Uçan balonlar neden tehlikeli

Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti! Uçan balonlar neden tehlikeli?

#Çocuk Sağlığı
Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer