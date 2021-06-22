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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2021 - 17:50 | Son Güncelleme:

Bursa'da öğrenci yurdunda yangın

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Bursa'da öğrenci yurdunda yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, boş öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekibinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak’taki öğrenci yurdunun çatısında, saat 16.30 sıralarında, demir kesimi yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibinin 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Binada hasara neden olan yangın sırasında öğrenci yurdunun boş olduğu öğrenildi.

 

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