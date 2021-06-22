Bursa'da öğrenci yurdunda yangın

İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak’taki öğrenci yurdunun çatısında, saat 16.30 sıralarında, demir kesimi yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibinin 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Binada hasara neden olan yangın sırasında öğrenci yurdunun boş olduğu öğrenildi.

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