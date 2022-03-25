Bursa'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

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Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel çevre yolunda meydana geldi. Yolda seyir halinde olan sürücü Berat Kılık (40) yönetimindeki 16 S 6214 plakalı Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, kavşaktan yola çıkan Emre Yavuz (24) idaresindeki 16 KND 87 plakalı minibüsle çarpıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

