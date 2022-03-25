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Bursa'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

#Bursa#İnegöl#Kaza
Bursada öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde öğrenci servisiyle minibüsün çarpıştığı kazada 4 öğrenci yaralandı.

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Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel çevre yolunda meydana geldi. Yolda seyir halinde olan sürücü Berat Kılık (40) yönetimindeki 16 S 6214 plakalı Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, kavşaktan yola çıkan Emre Yavuz (24) idaresindeki 16 KND 87 plakalı minibüsle çarpıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursada öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Kazada servis minibüsündeki 13 öğrenciden Selime Avşar (11), Kübra Ceyiz (11), Rana Tokuş (12) ve Muhammed Yavuz (12) yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Bursa#İnegöl#Kaza

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