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Bursa'da öğrenci servisi ile halk otobüsü çarpıştı! Yaralılar var

#Trafik Kazası#Servis#Bursa
Bursada öğrenci servisi ile halk otobüsü çarpıştı Yaralılar var

Bursa'da sürüsünün hatalı dönüş yaptığı servis minibüsü ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada, 1 öğretmen ve 6 öğrenci yaralandı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen Mihraplı Caddesi'nden Akpınar Caddesi'ne dönüş yapan sürücünün kullandığı 16 NID 37 öğrenci servisi minibüsü, 16 M 00340 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada savrulan servisteki 1 öğretmen ile 6 öğrenci yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, servisten itfaiyecilerin yardımıyla çıkarıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralı öğretmenin hayati tehlikesinin olduğu, öğrencilerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursada öğrenci servisi ile halk otobüsü çarpıştı Yaralılar var

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#Trafik Kazası#Servis#Bursa

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