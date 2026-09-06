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Bursa'da nefes kesen arama: Kayıp minik Emir bulundu, anne sarılınca kendinden geçti

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#Bursa#Kayıp Çocuk#Jandarma Arama Kurtarma
Bursada nefes kesen arama: Kayıp minik Emir bulundu, anne sarılınca kendinden geçti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 14:38

Dürdane'de tarlada çalışırken çocuklarını kaybeden ailenin yardım çağrısı üzerine JAK, JÖH, AFAD ve iz takip köpekleriyle geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yaklaşık 2 saat sonra mısır ve tarla aralarında ulaşılan küçük Emir ile annesinin gözyaşları içindeki kavuşma anı yürekleri ısıtırken, fenalaşan anne ve minik çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dürdane Mahallesi mevkiinde bulunan tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik işçi olarak Dürdane Mahallesi'ne gelen ailenin 2.5 yaşındaki oğulları Emir G., bir süre sonra gözden kayboldu.

Bursada nefes kesen arama: Kayıp minik Emir bulundu, anne sarılınca kendinden geçti

Çocuklarının geri dönmediğini görerek endişelenen aile, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Özel Harekat, Jandarma Asayiş Timi, UMKE, AFAD, JAK, JASAT, ANDA, ve Jandarma İz Takip Köpeği sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları aramalar sonucu minik Emir, kaybolduğu yerden yaklaşık 1 kilometre ileride bulundu.

Bursada nefes kesen arama: Kayıp minik Emir bulundu, anne sarılınca kendinden geçti

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ÇOCUĞUNUN BULUNDUĞUNU ÖĞRENDİ, KAVUŞUNCA SEVİNÇTEN BAYILDI

Meraklı bekleyiş içerisinde olan aile, minik Emir'in bulunduğunu öğrenince yerinde duramadı. Aile, Emir'in bulunduğu yere koşarak gitti. Minik Emir'e kavuşan anne, sevinçten bayıldı. O anlar kameraya yansıdı. Anne ve minik Emir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bursada nefes kesen arama: Kayıp minik Emir bulundu, anne sarılınca kendinden geçti

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#Bursa#Kayıp Çocuk#Jandarma Arama Kurtarma

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