Bursa'da nakliyeciler ve yakınlarının bıçaklı kavgasında 4 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
24 saatte dudak uçuklatan kazanç Herkes Shiba Inudeki yükselişi konuşuyor24 saatte dudak uçuklatan kazanç! Herkes Shiba Inu'deki yükselişi konuşuyor#Shiba Inu
Burak Yılmaz geceye damga vurdu Taraftar ıslıklayınca olay tepki Tanınmaz halde...Burak Yılmaz geceye damga vurdu! Taraftar ıslıklayınca olay tepki! 'Tanınmaz halde...'#Burak Yılmaz
Bir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne olduBir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne oldu?#Cinayet
Dünyayı şoke eden rapor... Çinin korona planı deşifre olduDünyayı şoke eden rapor... Çin'in korona planı deşifre oldu!#Çin
Bakan Soyludan flaş sözler... Talimatlarınız elimizde diyerek duyurduBakan Soylu'dan flaş sözler... 'Talimatlarınız elimizde' diyerek duyurdu#İçişleri Bakanı
Marmara Denizi için endişelendiren açıklamaMarmara Denizi için endişelendiren açıklama#Müsilaj
Bakanlık desteğiyle kurulacak Milyonlarca üretilecek... İthalat yüzde 50 azalacakBakanlık desteğiyle kurulacak! Milyonlarca üretilecek... İthalat yüzde 50 azalacak#Somon Balığı Yumurtası
Tarihi anlaşma Tam 180 milyon Euro kazanacak...Tarihi anlaşma! Tam 180 milyon Euro kazanacak...#David Beckham
Yeni hastalığı açıkladılar... Koronayı atlattıktan sonra ortaya çıkıyorYeni hastalığı açıkladılar... Koronayı atlattıktan sonra ortaya çıkıyor!#Koronavirüs
Japon mafyası yakuzada emeklilik zor... Eksiden başlıyoruz, sıfıra çıkmaya uğraşıyoruzJapon mafyası 'yakuza'da emeklilik zor... 'Eksiden başlıyoruz, sıfıra çıkmaya uğraşıyoruz'#Yakuza
Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı’Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı?’#Tuncay Sonel
Sosyal medya devinin kurucusundan korkutan açıklama Önce ABD, sonra tüm dünya etkilenecekSosyal medya devinin kurucusundan korkutan açıklama! Önce ABD, sonra tüm dünya etkilenecek#Jack Dorsey
Meteorolojiden peş peşe uyarılar Kar ve yağmur...Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kar ve yağmur...#Hava Durumu
Aslı Şenden Linete Sahneden selam vermedin tepkisiAslı Şen'den Linet'e "Sahneden selam vermedin" tepkisi#Aslı Şen
Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedimMerve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim#Merve İldiniz
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da nakliyeciler ve yakınlarının bıçaklı kavgasında 4 yaralı

#Bursa#Kavga#Polis
Bursada nakliyeciler ve yakınlarının bıçaklı kavgasında 4 yaralı

BURSA’da, yük indirme sırası nedeniyle nakliyeciler arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Hastane önünde yaralıların yakınlarının karıştığı kavgada ise 1 kişi daha bıçaklandı. Hastanedeki bıçaklanma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haberin Devamı

Olay, dün İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi’nde meydana geldi. Nakliyeci İdris Buluş (34) ve kardeşi Ömer Faruk Buluş (28) ile nakliyeci Yalçın Kartal (33) arasında fabrikaya yük indirme sırası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Kartal, Buluş kardeşleri, kardeşler de Kartal'ı bıçakladı. Yaralılar, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İhbar üzerine olay yerine ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Olayı duyan tarafların yakınları da hastaneye geldi. Bu kez de iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Hastane bahçesindeki kavgada Yalçın Kartal’ın ağabeyi Yavuz Kartal da bıçaklandı. Hastanedeki kavga ve bıçaklanma anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Kavga polisin araya girmesiyle son buldu. Polis, Yavuz Kartal’ı yaralayan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan Yalçın Kartal’ın hayati tehlikesinin sürdüğü, diğer 3 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Kavga#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı Hamsik, Atınç Nukan ve...

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedim

Merve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"

Serap Paközden hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!